Воронежский «Факел» получил Кубок и медали спустя 1,5 месяца после выхода в РФПЛ

"Факел" - серебряный призер ФНЛ-2021/22. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

21 мая воронежский «Факел» спустя 21 год вернулся в элиту российского футбола. А 13 июля наша команда получила серебряные медали и Кубок за успешное выступление в ФНЛ-2021/22.

Напомним, что уже 17 июля подопечные Олега Василенко стартуют в новом розыгрыше РФПЛ. Первый матч наши парни проведут в Краснодаре с местным одноименным клубом.

Во втором туре «Факел» будет играть опять же на выезде – в Грозном с местным «Ахматом». А первый домашний матч этой кампании воронежцы сыграют 30 июля – с московским «Динамо».

Как сообщалось ранее, фанаты «неугасаемых» призвали к бойкоту матчей. Местные ультрас рекомендуют не посещать мероприятия под эгидой РФС из-за введения Fan ID.