Игравший в НХЛ 2-кратный призер чемпионатов мира вернулся в воронежский «Буран»

Андрей Макаров. Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2012 по хоккею и бронзовый призер аналогичного турнира 2013 года Андрей Макаров уже выступал за «Буран» - в сезоне-2019/20. Теперь же обладатель Хэп Эммс Мемориал Трофи - трофея лучшему вратарю Мемориального кубка-2013 подписало с «ураганными» пробный контракт.

Напомним, что Макаров играл за команды КХЛ, а также клубы Американской хоккейной лиги, Западной хоккейной лиги и Хоккейной лиги Восточного побережья, даже отметился одним матчем за «Баффало Сейбрз» в НХЛ.