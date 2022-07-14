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Спорт14 июля 2022 16:00

Игравший в НХЛ 2-кратный призер чемпионатов мира вернулся в воронежский «Буран»

Голкипер Андрей Макаров подписал пробный контракт
Алексей СЕРГУНИН
Андрей Макаров.

Андрей Макаров.

Фото: со страницы ХК "Буран" ВКонтакте.

Серебряный призер молодежного чемпионата мира-2012 по хоккею и бронзовый призер аналогичного турнира 2013 года Андрей Макаров уже выступал за «Буран» - в сезоне-2019/20. Теперь же обладатель Хэп Эммс Мемориал Трофи - трофея лучшему вратарю Мемориального кубка-2013 подписало с «ураганными» пробный контракт.

Напомним, что Макаров играл за команды КХЛ, а также клубы Американской хоккейной лиги, Западной хоккейной лиги и Хоккейной лиги Восточного побережья, даже отметился одним матчем за «Баффало Сейбрз» в НХЛ.