В Воронеже на стройке погиб 41-летний бетонщик

1 июля этого года в Воронеже на стройке дома № 3б по проспекту Патриотов произошла трагедия. Примерно в 16:40 в шахту возводящегося здания упал 41-летний бетонщик ООО «Строительное управление-4». Об этом сообщает пресс-служба Государственной инспекции труда в Воронежской области.

Расследованием этого несчастного случая занимается государственный инспектор труда.

Как сообщалось ранее, под Воронежем пожарный получил травмы при падении с высоты. Инцидент случился при тушении пожара в Бобровском районе. А слесарь «Минудобрений» получил тяжелую травму в цеху. Сорвавшийся шланг ударил его по горлу.

Напомним, что 24 мая трагедия случилась в селе Красное Новохоперского района. Там 27-летний электрослесарь пятого разряда, работающий в ООО «Промэнергомонтаж», устанавливал крышки на электрические лотки. Участок, где он вел работы, оказался под напряжением. Мужчина получил смертельный удар током.