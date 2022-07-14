Воронежец ограбил собутыльника на улице 5 Декабря

Один из участников потасовки нанес своему оппоненту несколько ударов по различным частям тела, после чего похитил у него ювелирное изделие, наручные часы и мобильный телефон. Фото: Алексей СЕРГУНИН

В дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России по Воронежу поступило сообщение от 41-летнего местного жителя о совершенном в отношении него противоправном деянии.

Сотрудники полиции установили, что в дневное время потерпевший на улице 5 Декабря распивал спиртные напитки в компании малознакомого гражданина. В ходе общения между мужчинами возник словесный конфликт, перешедший в драку. Один из участников потасовки нанес своему оппоненту несколько ударов по различным частям тела, после чего похитил у него ювелирное изделие, наручные часы и мобильный телефон. С похищенным имуществом злоумышленник скрылся. Ущерб, причиненный заявителю, составил около 30 тысяч рублей.

Ориентировка с приметами подозреваемого была незамедлительно передана всем нарядам, несущим службу на территории близлежащей территории. Через некоторое время сотрудники полка патрульно-постовой службы задержали схожего по приметам гражданина на территории Ленинского района и доставили в отдел полиции. Им оказался ранее судимый за совершение аналогичных преступлений 41-летний воронежец.

В отделе полиции задержанный во всем сознался и пояснил, что похищенное имущество сдал в ломбард, а вырученные денежные средства потратил на личные цели. Во время обыска полицейские изъяли у задержанного залоговый билет. Сейчас выясняют, где находится похищенное имущество. Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.

В соответствии с частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж» мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.