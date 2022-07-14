Воронежскому бизнесмену светит до пяти лет лишения свободы

Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

В прокуратуре Воронежской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего руководителя ООО «Стройинвест Лайн» по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб).

По версии следствия, с 2008 года ООО «Стройинвест Лайн», а затем подконтрольное ему ООО «Воронежская домостроительная компания-2010» строили 112-ти квартирный жилой дом № 22 по ул. Серафимовича в Воронеже. Сдать его планировалось в 2013 году. Однако завершение строительства неоднократно откладывалось, последний раз до 2015 года. Финансирование строительства осуществлялось за счет привлеченных денежных средств граждан и юридических лиц на основании заключенных с ними договоров долевого участия.

Но в 2015 году из-за недостаточного финансирования стройка была «заморожена», а все организации, подконтрольные застройщику, признаны банкротами. Права большинства «дольщиков» в установленном законом порядке были защищены. Но пять граждан так и не получили назад свои деньги. Будущие квартиры пострадавших заложены в банк в качестве обеспечения по кредитному договору. Таким образом, руководитель ООО «Стройинвест Лайн» обманным путем завладел средствами граждан на общую сумму более семи миллионов рублей.

В ходе следствия обвиняемый частично возместил причиненный потерпевшим ущерб на сумму 2,3 миллиона. В остальной части с каждым из пострадавших достигнуто соглашение о возврате средств. Уголовное дело направлено в Коминтерновский районный суд. Об этом сообщает телеграм-канал региональной прокуратуры. Максимальное наказание по инкриминируемой статье – до пяти лет лишения свободы.