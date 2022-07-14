За пьяную езду без прав воронежца отправили на 12 суток в изолятор

У мужчины были видимые признаки опьянения. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

24 июня этого года два сотрудника ДПС несли службу на территории Аннинского района. Во время движения увидели свет фар, движущихся во встречном направлении автомобилей. Автомобили, которые ехали им навстречу, начали останавливаться. Когда автоинспекторы подъехали к машинам, то увидели в салоне «ВАЗ 2106» водителя К., который в этом момент выключил свет фар. При этом у мужчины были видимые признаки опьянения.

При рассмотрении дела К. вину в совершении правонарушения не признал и пояснил, что на транспортном средстве не ехал, а сидел в нем.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья признал К. виновным в совершении административного правонарушения по ст. 12.8 ч.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде 12-ти суток пребывания в изоляторе временного содержания. Об этом сообщает пресс-служба Аннинского райсуда.