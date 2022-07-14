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Общество14 июля 2022 13:36

В колонии сурков в Воронежской области неизвестные оставили тару с химикатами

Непонятные гранулы нашли охотники в Каменском районе
Мария Щербакова
Департамент ищет причастных к происшествию

Департамент ищет причастных к происшествию

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Охотники нашли неизвестные химикаты в Каменском районе, на территории, где живут степные сурки (байбак). Пластиковая тара с вложенными в нее гранулами была закреплена на кустарнике. Охотники обратились в КУВО «Охрана животного мира» и департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области. На месте уже побывали специалисты. Об этом рассказали в департаменте в четверг, 14 июля.

Специалисты вызвали ветеринарную службу. Найденное вещество забрали для анализа. Результаты исследования пока неизвестны, о них сообщат дополнительно. Сейчас ищут тех, кто оставил тару.

Вещество отправили на анализ

Вещество отправили на анализ

Фото: с сайта департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

В департаменте отметили, что неоднократно проводили беседы с представителями общественных организаций и главами поселений о том, что недопустимо применять химические средства в среде обитания животного мира.

- Несанкционированное уничтожение сурка степного может привести к полному исчезновению этого вида, - отметили в департаменте.