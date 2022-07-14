Власти опровергли повышение тарифа в общественном транспорте Воронежа

Обоснование повышения тарифа готовит городская администрация Фото: с сайта мэрии Воронежа

После заявления мэра Воронежа Вадима Кстенина о том, что до конца года необходимо повысить плату за проезд в общественном транспорте, в интернете распространили информацию о том, что решение уже принято. Якобы тариф пересмотрели. Однако власти эту информацию опровергают.

В департаменте государственного регулирования тарифов Воронежской области рассказали, что в начале года перевозчики, действительно, просили повысить тариф до 35 рублей. Однако тогда для этого не было оснований.

— В настоящее время работу по сбору документов и обоснования увеличения тарифа ведет администрация города. Пока документы к нам не поступали, соответственно, рано говорить о величине тарифа и о сроках его принятия, — отметил руководитель департамента госрегулирования тарифов Евгений Бажанов.

Напомним, Кстенин заявил, что частные перевозчики не могут обновить подвижной состав из-за потерь в период пандемии. При этом тариф в Воронеже остается одним из самых низких в стране. Повышение необходимо уже не только для обновления подвижного состава, но и для того, чтобы эта сфера в принципе продолжила функционировать.

- У нас была договоренность с перевозчиками: они будут обновлять автопарки, а мы будем давать возможность компенсировать расходы за счет постепенного небольшого роста тарифов. Но два предыдущих года - ковидные, экономически сложные, и мы не могли себе позволить допустить поднятия тарифов, когда у людей значительные финансовые трудности. Поэтому процесс обновления пассажирского транспорта приостановился, - пояснил Кстенин.