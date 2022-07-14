Воронежские автоинспекторы помогли заболевшей пенсионерке добраться до больницы

Старший лейтенант полиции Аркадий Вяткин и лейтенант полиции Сергей Ливенцев. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

10 июля этого года жительница Воронежа со своей бабушкой находилась за городом. Внезапно пенсионерке стало плохо, состояние ее здоровья резко ухудшилось. Внучка решила не ждать машину скорой помощи, и самостоятельно доставить родственницу в областной центр для дальнейшей госпитализации. Но из-за пробок сделать это оперативно не удалось, поэтому женщина обратилась за помощью к инспекторам ГИБДД, которых она разглядела вдалеке.

Старший лейтенант полиции Аркадий Вяткин и лейтенант полиции Сергей Ливенцев несли службу на 13-м километре автодороги Р-193 «Воронеж-Тамбов». Они незамедлительно решили сопроводить автомобиль. Используя световые и звуковые специальные сигналы, они обеспечили безопасное следование автомашине, в которой находилась 76-летняя пенсионерка, до городской клинической больницы №10, где ей оказали квалифицированную помощь. Сейчас она находится в больнице под наблюдением врачей.

Внучка поблагодарила полицейских за неравнодушие, отзывчивость и оказанную помощь. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.