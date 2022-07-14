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Общество14 июля 2022 12:00

Власти нашли подрядчика для строительства инфокомплекса в воронежских Ломах

Компания выполнит работы за 28,2 млн рублей
Мария Щербакова

Строительством информационно-туристического комплекса в Ломовском природном ландшафтном парке займется ООО «Империя безопасности». Эта компания единственный участник соответствующего аукциона. Подрядчик выполнит работы за 28,2 млн рублей. Об этом говорится в конкурсной документации.

Компания должна построить здание с фасадным освещением и витражным остеклением, а также оснастить объект инженерной инфраструктурой и благоустроить прилегающую территорию.

Напомним, департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области проводил аукцион с 2021 года – семь раз. Однако найти подрядчика ранее не удавалось, на конкурс не поступало ни одной заявки.