Зарезавший собутыльника воронежец проведет в колонии девять лет

Хозяин дождался, когда гость уснет, нанес последнему несколько ударов кухонным ножом в область грудной клетки. Фото: Алексей СЕРГУНИН

48-летний житель Грибановского района признан виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области.

Следствием и судом установлено, что в ночь с 19 на 20 февраля этого года в собственном частном доме в переулке Свердлова в Грибановке обвиняемый распивал спиртное с 51-летним знакомым. В процессе застолья между товарищами произошел словесный конфликт. Хозяин дождался, когда гость уснет, нанес последнему несколько ударов кухонным ножом в область грудной клетки. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте преступления. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, его смерть наступила в результате ранения груди с повреждением легкого и сердца.

Нападавший был задержан и заключен под стражу. На предварительном следствии обвиняемый признал вину в полном объеме, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. Приговором суда виновный осужден к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти дней.