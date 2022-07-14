Воронежец Юрий Ожгибесов победил на первенстве страны в прыжках в длину

Юрий Ожгибесов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во второй день первенства России среди спортсменов до 23 лет, которое проходит в Казани, на пьедестал почета поднялись четверо воронежских спортсменов.

Победу на первенстве России среди спортсменов до 23 лет, проходящем в Казани, в прыжках в длину одержал Юрий Ожгибесов. В квалификации воронежец стал третьим с результатом 7 м 41 см, а вот в финале поднялся на первое место. Ожгибесов «улетел» на 7 м 86 см - это новый личный рекорд спортсмена. Ставший вторым Данил Чечела, представляющий Московскую область и Красноярский край, уступил Юрию один сантиметр.

В беге на 400 метро с барьерами второй стала Эмилия Тангара. В финале спортсменка пробежала с личным рекордом - 57,06 секунды. Но при этом она 0,17 секунды уступила победительнице Марии Тарабанской из Подмосковья.

Второй день подряд вице-чемпионом соревнований стал спринтер Владислав Доронин. Дистанцию 200 метров он пробежал за 20,95 секунды. На 0,08 секунды его опередил Владислав Шемулинкин, выступающий за Москву и Тульскую область. В турнире метателей диска копилка воронежцев пополнилась бронзой. С результатом 51 м 15 см тройку сильнейших замкнул Андрей Кузнецов.