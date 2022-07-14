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Спорт14 июля 2022 10:51

Воронежец Юрий Ожгибесов победил на первенстве страны в прыжках в длину

Всего же во второй день турнира на пьедестал почета поднялись четверо наших земляков
Алексей СЕРГУНИН
Юрий Ожгибесов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Юрий Ожгибесов. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во второй день первенства России среди спортсменов до 23 лет, которое проходит в Казани, на пьедестал почета поднялись четверо воронежских спортсменов.

Победу на первенстве России среди спортсменов до 23 лет, проходящем в Казани, в прыжках в длину одержал Юрий Ожгибесов. В квалификации воронежец стал третьим с результатом 7 м 41 см, а вот в финале поднялся на первое место. Ожгибесов «улетел» на 7 м 86 см - это новый личный рекорд спортсмена. Ставший вторым Данил Чечела, представляющий Московскую область и Красноярский край, уступил Юрию один сантиметр.

В беге на 400 метро с барьерами второй стала Эмилия Тангара. В финале спортсменка пробежала с личным рекордом - 57,06 секунды. Но при этом она 0,17 секунды уступила победительнице Марии Тарабанской из Подмосковья.

Второй день подряд вице-чемпионом соревнований стал спринтер Владислав Доронин. Дистанцию 200 метров он пробежал за 20,95 секунды. На 0,08 секунды его опередил Владислав Шемулинкин, выступающий за Москву и Тульскую область. В турнире метателей диска копилка воронежцев пополнилась бронзой. С результатом 51 м 15 см тройку сильнейших замкнул Андрей Кузнецов.