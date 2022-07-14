В Воронежской области грабитель не смог справиться с 96-летней старушкой

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В дежурную часть отдела МВД России по Бутурлиновскому району с сообщением о нападении обратилась жительница райцентра. Женщина пояснила полицейским, что в домовладение ее пожилой соседки проник неизвестный, напал на нее, и под угрозой применения насилия потребовал выдать все имеющиеся деньги.

Прибывшие по указанному адресу сотрудники полиции, осмотрели место происшествия и обнаружили на приусадебном участке пенсионерки следы протекторов мужской обуви. Отпечатки подошв петляли по территории двора, а вскоре привели полицейских к злоумышленнику. Им оказался 32-летний местный житель. Мужчина был нетрезв, не смог найти выход с приусадебного участка, поэтому решил в кустах спрятаться от сотрудников полиции.

Выяснилось, что подозреваемый проник в частный дом 96-летней жительницы Бутурлиновки через окно, напал на нее, начал бить ее руками по разным частям тела и требовать деньги и ценности, но пенсионерка смогла дать отпор налетчику. Нанеся ему в ответ несколько ударов, престарелая женщина смогла сбить его с толку. Воспользовавшись тем, что нападавший замешкался, она начала кричать и звать на помощь соседей, а также стучать им в стену. Мужчина поспешил скрыться, так ничего и не похитив.

В соответствии с частью 3 статьи 162 УК РФ «Разбой» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 12 лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.