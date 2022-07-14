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Общество14 июля 2022 10:07

Предупреждение о неблагоприятной погоде в Воронежской области продлили

Синоптики прогнозируют грозу
Мария Щербакова

В Воронежской области продлили желтый уровень погодной опасности до утра пятницы, 15 июля. Судя по прогностической карте Гидрометцентра России для ЦФО, в это время в регионе ожидают грозы. Предупреждение будет действовать до 6.00.

Напомним, ранее синоптики предупреждали воронежцев о сильном ветре, дожде и граде. При этом до конца недели температура воздуха в регионе останется вполне комфортной: ночью термометры покажут +12…+17, днем +21…+26. Более долгосрочные прогнозы не сулят возврата пекла как минимум до окончания второй декады июля.