За 13 июля аферисты обманули воронежцев на более чем 1,2 миллиона рублей

Потерпевшая легкомысленно поделилась с мошенниками данными своей банковской карты. Фото: Алексей СЕРГУНИН

За минувшие сутки на территории региона зарегистрировано 15 сообщений о совершенных мошенничествах бесконтактным способом. Общий ущерб составил более 1,2 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Например, в Железнодорожном районе 36-летняя местная жительница разместила резюме на сайте бесплатных объявлений. Через некоторое время ей перезвонила менеджер сети пиццерий, предложила трудоустройство. Аферистка сообщила, что работать надо будет дистанционно, для этого необходимо скачать одно из приложений, и прислала ссылку на него. Женщина вбила в программу все свои персональные данные, в том числе, банковскую карту. После чего, работодатель сообщила, что обработав ее анкету, свяжется с ней. Но, звонка так и не поступило, а через мобильное приложение своего банка, женщина увидела, что с ее счета списано 7998 рублей. Потерпевшая поняла, что стала жертвой мошенников.

Полицейские в очередной раз напоминают гражданам, что в случае поступления звонка от лиц, представляющихся сотрудниками службы безопасности банка, правильнее всего будет самостоятельно перезвонить на номер, указанный на оборотной стороне банковской карты.