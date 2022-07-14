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Общество14 июля 2022 9:35

Ковид унес жизни еще двух жителей Воронежской области

С тяжелой формой заболевания госпитализировали за сутки 28
Мария Щербакова
Положительные тесты получили 132 жителя региона

Положительные тесты получили 132 жителя региона

Фото: Олег ЗОЛОТО

За сутки 132 жителя Воронежской области получили положительные тесты на ковид. В целом с начала пандемии число заболевших достигло 389 942. Такие данные привел федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией в четверг, 14 июля.

Умерло за сутки еще два жителя региона, а в общей сложности ковид унес жизни 8 348 человек. Днем ранее также было два смертельных случая. При этом тогда выявили 102 новых случая заражения.

28 человек госпитализировали с тяжелой формой заболевания. С больничного при этом за сутки выписали 133 воронежца. В целом с марта 2020 года болезнь победили 380 527.