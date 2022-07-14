Нет fan id: фанаты воронежского «Факела» призвали к бойкоту матчей

Паспорт болельщика вызывает споры в фанатской среде. Фото из телеграм канала "Мы за Факел - мы повсюду".

- Для нас поддержка команды - это самый важный аспект, как и для любого активного фаната, а с учетом того, что «Факел» ждал высшей лиги 21 год, то все это многократно усиливается, - обратились к поклонникам воронежского клуба ультрас из группировок BOYS и Fiery Force.

По их мнению, фанатское сообщество должно консолидироваться максимально в нынешних реалиях.

- Нам было очень сложно прийти к общему мнению и единственный компромисс - это проведение домашнего матча с московским «Динамо» с последующим бойкотом оставшихся игр до полной отмены фарс-айди. Активные ультрас не посетят ни один стадион. Это касается всех соревнований под эгидой РФС, - так заканчивается послание фанатов «Факела».

Fan ID или паспорт болельщика - российский документ, удостоверяющий личность, представляющий собой пластиковую карточку с фотографией, фамилией и именем ее обладателя для посещения футбольных матчей. С сезона-2022/23 помещение матчей РФПЛ без Fan ID невозможно.

Как сообщалось ранее, 54 воронежских болельщика подали заявки на оформление Fan ID.