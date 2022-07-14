В Воронежской области мотоцикл сбил 11-летнего велосипедиста

Велосипедист не уступил дорогу мотоциклу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Поворино 11-летний велосипедист пострадал из-за столкновения с мотоциклом «Ямаха». Мальчика с травмами отвезли в больницу. ДТП произошло у дома №24 на улице Карла Маркса в 18.40 среды, 13 июля. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

За рулем мотоцикла был 42-летний местный житель. Он ехал по главной дороге, а мальчик выезжал с прилегающей территории. Велосипедист не уступил дорогу мотоциклу. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.