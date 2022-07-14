В мэрии Воронежа прокомментировали возможную забастовку водителей маршруток

Водители вынуждены нарушать из-за припаркованных на выделенках авто Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние месяцы водители воронежских маршруток неоднократно жаловались на припаркованные на выделенных полосах автомобили. Чтобы объехать их, шоферам приходится пересекать сплошную, нарушая ПДД. За это им приходят «письма счастья» от ГИБДД. Устав оплачивать штрафы, маршрутчики пригрозили устроить забастовку, однако в дело вмешались городские чиновники.

В социальных сетях распространили информацию о том, что в четверг, 14 июля, водители маршруток не будут объезжать припаркованные на выделенке авто. Вместо этого они остановятся, включив аварийку. Таким образом Плехановская и Кольцовская встанут в пробках.

Намерение водителей пресекли чиновники мэрии. Информацию об «акции» передали в надзорные органы в сфере безопасности дорожного движения.

- Несмотря на провокационность действий, анонсированных водителями общественного транспорта, муниципалитет, в первую очередь, осуждает не их, а водителей личных автомобилей, которые блокируют выделенные полосы, паркуясь там, - рассказали в мэрии. Видимо, их поведение пока, к сожалению, не полностью скорректировано штрафами за нарушения, связанные с передвижением или парковкой на выделенной полосе, накладываемыми с помощью автоматических комплексов фотофиксации.

В мэрии напомнили, что общественным транспортом ежедневно пользуются около 65% воронежцев.

- Его работа является для города одним из важнейших условий жизнеобеспечения, соответственно, приоритет общественного транспорта абсолютно справедлив и оправдан, а на выделенных полосах – полностью неоспорим, - добавили в мэрии.

Напомним, перевозчики пожаловались на штрафы в июне этого года.

- Очень много стало приходить подобных штрафов. Даже если оплачивать их в течение 20 суток и получать скидку в 50 процентов, то несколько раз в день отдавать по 250 рублей (такие машины приходится объезжать часто) – это уже немалая сумма. Штраф приходит на предприятие. Если мы видим, что водитель не виноват, он, конечно, деньги из своего кармана не выкладывает, - рассказал исполнительный директор предприятия-перевозчика «Автолайн» Виктор Натаров.

В ГИБДД тогда пояснили, что перевозчикам необходимо предоставить запись с видеорегистратора, на которой четко должно быть заметно, что водитель вынужден пересекать сплошную из-за припаркованного автомобиля. В таком случае штраф платить не придется. Однако, судя по всему, этот метод не работает.