На трассе в Воронежской области грузовик протаранил две иномарки: пострадала 27-летняя девушка

Пострадавшую доставили в больницу Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Богучарском районе на трассе М-4 «Дон» в аварии с двумя иномарками и грузовиком пострадала 27-летняя жительница Рязанской области. Девушку с травмами отвезли в больницу. Авария произошла в 23.40 среды, 13 июня. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным 53-летний водитель «Фредлайнера» с полуприцепом не выбрал безопасную дистанцию и протаранил «Киа Сид» и «Мерседес Бенц». Грузовик ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы. Пострадавшая девушка – пассажир «Киа». Сейчас полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.