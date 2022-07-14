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Общество14 июля 2022 7:45

В Воронежской области впервые зарегистрировали рождение ребенка через интернет

Новым сервисом воспользовалась семья из Новоусманского района
Мария Щербакова

Первая семья в Воронежской области воспользовалась новым сервисом «Рождение ребенка». Молодые родители смогли получить документ без посещения отдела ЗАГС, оформив все документы через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГС в среду, 13 июля.

Там рассказали, что новорожденный мальчик живет в Новоусманском районе. Малыш – уже третий ребенок в семье.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуг, а также медицинское свидетельство о рождении в форме электронного документа. Регистрация проводится в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления. Гербовое свидетельство после этого можно получить в любом отделе ЗАГС.