В Воронежской области впервые зарегистрировали рождение ребенка через интернет

Первая семья в Воронежской области воспользовалась новым сервисом «Рождение ребенка». Молодые родители смогли получить документ без посещения отдела ЗАГС, оформив все документы через интернет. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГС в среду, 13 июля.

Там рассказали, что новорожденный мальчик живет в Новоусманском районе. Малыш – уже третий ребенок в семье.

Для того, чтобы воспользоваться сервисом необходимо иметь подтвержденные учетные записи на портале госуслуг, а также медицинское свидетельство о рождении в форме электронного документа. Регистрация проводится в течение одного рабочего дня с момента поступления заявления. Гербовое свидетельство после этого можно получить в любом отделе ЗАГС.