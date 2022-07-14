Воронежские паблики заполонили фотографии огромной красной луны

Луна подошла на рекордно близкое расстояние к Земле Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В ночь на четверг, 14 июля, воронежцы наблюдали редкое астрономическое явление – суперлуние. Спутник подошел на рекордно близкое расстояние к Земле. Фотографии большой луны воронежцы активно публиковали в городских пабликах в социальных сетях.

Расстояние между планетами составило 357,2 км. При этом астрономическое явление совпало с полнолунием. В комментариях горожане называли красную луну необыкновенной.

Отметим, это уже второе суперлуние за лето. В середине июня Луна также оказалась на достаточном близком расстоянии от Земли - 357,4 тыс. км