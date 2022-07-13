В Воронежской области начнут перерабатывать автошины

В Воронежской области планируется построить завод по безотходной утилизации шин и производству резиновой «крошки». Мощность предприятия составит 15 тыс. тонн в год.

Производимую заводом крошку будут применять для изготовления матов для сельскохозяйственных ферм, покрытий для детских и спортивных площадок, дорожных плит, кровельных покрытий, регенерата, наполнителя для дорожных буферов. Кроме этого, предприятие будет выпускать резиновую пыль как добавку в асфальтобетон и другие изделия, а также металлический и текстильный корд. При создании центра по утилизации шин планируется использовать оборудование белорусского производства.

Объем инвестиций в проект составит ориентировочно 400 млн рублей, дополнительно будет создано до 70 новых рабочих мест, а срок реализации проекта - 1,5-2 года.