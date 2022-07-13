В бою под Херсоном погиб выпускник воронежского вуза

Воронежский агроуниверситет сообщил о гибели своего выпускника Романа Морозова, отправившегося защищать Донбасс. На сайте вуза сообщается, что Роман в 2009 году окончил профессионально-педагогический факультет ВГАУ и получил специальность «Профессиональное обучение (агроинженерия)». На протяжении всего обучения Роман также показывал большие успехи в спорте – посещал спортивные секции университета и участвовал в различных соревнованиях.

После завершения обучения в вузе Роман Морозов проходил срочную службу в Военном учебно-научном центре Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». А в 2014 году пошел добровольцем на Донбасс, где получил нагрудный знак «Доброволец Донбасса».

Позже выпускник вуза служил в Крыму по контракту в воздушно-десантных войсках Российской Федерации, а в 2021 году участвовал в военной операции в Сирии.

Морозов Роман погиб 9 июля 2022 года под Херсоном, выполняя свой воинский долг, в звании заместитель командира взвода – командир отделения роты глубинной разведки, сержант.