Воронежцев зовут на уборку берега водохранилища

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Активисты из группы ВК «СЧАСТЛИВЫЕ ЛЮДИ | Приключения воронежцев» приглашают горожан принять участие в уборке берега водохранилища от бытового мусора. Субботник пройдет 20 июля на территории прибрежного сквера в Отрожке по адресу Артамонова, 2а.

Сбор желающих в среду в 18.00. Волонтеры уточняют, что недавно уже прибирались здесь, но сквер настолько загрязнëн, что требует ещё одного субботника.

- Уборка пройдёт с раздельным сбором отходов и отправкой вторсырья на переработку, - уточнили организаторы акции. - Мы ищем партнёров и спонсоров для проведения уборки. Нам необходимы 25-40 добровольцев, напитки и перекус для волонтёров, столы для пикника, подарки или подарочные сертификаты для волонтёров в благодарность за их труд.

Акцию уже поддержали: проект «Берег добрых дел», управление экологии Воронежа, экопункты «Седьмой Лепесток» и ряд частных компаний.