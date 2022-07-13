В 2021 году в больницу Воронежской области доставили 23 ребенка после падения из окон

Фото с сайта ДЗВО

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что за 2021 год в детскую областную больницу №2 после падения из открытых окон доставили 23 ребенка. А ежегодно в регионе регистрируют до 25 таких несчастных случаев.

В результате падения с большой высоты малыши чаще всего получают тяжелую сочетанную травму. Это черепно-мозговые травмы с повреждением центральной нервной системы, травмы конечностей, костей таза, внутренних органов. По словам врачей, лечение таких пациентов проходит довольно долго, и иногда ребенок не может полностью восстановить здоровье. Нередки случаи, когда малыш умирает на месте или по дороге в больницу.

В этом году зарегистрировали уже пять несчастных случаев. Последний из них произошел в воскресенье в селе Александровка Новоусманского района.

Врачи еще раз напоминают родителям о необходимости защитить окна фиксаторами, предотвращающими возможность их открывания детьми, а также просят не оставлять малышей без присмотра.