Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 15:42

В 2021 году в больницу Воронежской области доставили 23 ребенка после падения из окон

С начала этого года уже зарегистрировали пять несчастных случаев
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ДЗВО

Фото с сайта ДЗВО

В департаменте здравоохранения Воронежской области сообщили, что за 2021 год в детскую областную больницу №2 после падения из открытых окон доставили 23 ребенка. А ежегодно в регионе регистрируют до 25 таких несчастных случаев.

В результате падения с большой высоты малыши чаще всего получают тяжелую сочетанную травму. Это черепно-мозговые травмы с повреждением центральной нервной системы, травмы конечностей, костей таза, внутренних органов. По словам врачей, лечение таких пациентов проходит довольно долго, и иногда ребенок не может полностью восстановить здоровье. Нередки случаи, когда малыш умирает на месте или по дороге в больницу.

В этом году зарегистрировали уже пять несчастных случаев. Последний из них произошел в воскресенье в селе Александровка Новоусманского района.

Врачи еще раз напоминают родителям о необходимости защитить окна фиксаторами, предотвращающими возможность их открывания детьми, а также просят не оставлять малышей без присмотра.