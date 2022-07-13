Чиновники рассказали, что стало с историческим навесом над входом в дом Шуклиных в Воронеже

Фото с сайта ТИЦ Воронежа

Читатели «Комсомолки» задают нам вопрос: куда пропали чугунный навес и уникальная решетка входной группы, которые срезали еще в 2017 году как аварийные в ходе реконструкции «Дома Шуклиных» на улице Карла Маркса, 70, что находится рядом с кинотеатром «Пролетарий». Мы адресовали этот вопрос в правительство области. И недавно получили такой ответ из департамента строительной политики:

- По объекту подготовлена проектная документация на проведение ремонтно-реставрационных работ, в том числе входной группы здания. В настоящее время проектная документация находится на проверке в ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы по Воронежской области».

Чиновники в очередной раз заверили горожан, что навес никуда не пропал, а «перемещен на ответственное хранение для предупреждения его дальнейшего разрушения». Завершить реставрационные работы пообещали в текущем году.