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Общество13 июля 2022 14:39

Воронежские эпидемиологи отработали схему действий на случай выявления оспы обезьян

Учения прошли на базе районных больниц
Ирина КАЗАНИНА
Фото Юлии Пыхаловой

Фото Юлии Пыхаловой

Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на базе пяти районных больниц под контролем регионального управления Роспотребнадзора прошли учения по отработке действий медперсонала на случай возникновения в регионе особо опасных инфекций - оспы обезьян, холеры и чумы.

Учения прошли с 1 по 5 июля в больницах Лискинского, Бобровского, Каменского, Каширского, Острогожского районов. Эпидемиологи проверили, как готовы к реагированию на выявление больных: установлению карантина в очаге, транспортировке пациента и контролю за нераспространением инфекции.