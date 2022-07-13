Воронежские эпидемиологи отработали схему действий на случай выявления оспы обезьян

Фото Юлии Пыхаловой Фото: из архива «КП»

В Воронежской области на базе пяти районных больниц под контролем регионального управления Роспотребнадзора прошли учения по отработке действий медперсонала на случай возникновения в регионе особо опасных инфекций - оспы обезьян, холеры и чумы.

Учения прошли с 1 по 5 июля в больницах Лискинского, Бобровского, Каменского, Каширского, Острогожского районов. Эпидемиологи проверили, как готовы к реагированию на выявление больных: установлению карантина в очаге, транспортировке пациента и контролю за нераспространением инфекции.