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Общество13 июля 2022 14:25

Синоптики рассказали, надолго ли в Воронеж пришла прохлада

Пока в регионе гостит циклон
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

После продолжительного изнуряющего зноя в Воронеж пришли дожди, грозы и прохлада. Теперь атмосферный вихрь переходит в стадию заполнения и возвращается, говорят синоптики.

В связи с этим в ближайшие сутки в регионе местами возможны кратковременные дожди, грозы и даже град. В связи с этим спасатели объявили очередное штормовое предупреждение. Осадки прекратятся к пятнице. Означает ли это, что в область вернется жара?

По мнению синоптиков, до конца этой недели температура в регионе останется вполне комфортной: ночью термометры покажут +12…+17, днём +21…+26. А более долгосрочные прогнозы не сулят возврата пекла как минимум до окончания второй декады июля.