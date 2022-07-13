В Воронеже хозяин квартиры до полусмерти избил своего гостя

Подозреваемый находится в изоляторе Фото: из архива «КП»

В воронежскую больницу из квартиры дома на улице Тютчева доставили 41-летнего мужчину. У пациента диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, субдуральную гематому и закрытый перелом правой височной кости.

Полицейские провели расследование и выяснили, что потерпевший был гостях у своего знакомого, где они вместе распивали спиртные напитки. Между мужчинами произошел конфликт, а затем и драка, в ходе которой хозяин избил гостя, молотя его кулаками по голове и другим частям тела.

Оперативники установили место нахождения подозреваемого, 31-летнего ранее судимого за преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также причинения тяжкого вреда здоровью воронежца. Подозреваемого доставили в отдел полиции. Там он дал признательные показания и объяснил свои действием алкоголя.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ему светит до 10 лет лишения свободы. Мужчина находится в изоляторе временного содержания.