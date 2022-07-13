С начала года Сбер в три раза увеличил выдачи кредитных СберКарт в Черноземье

Жители Черноземья за первые пять месяцев этого года оформили в три раза больше кредитных СберКарт чем за аналогичный период прошлого года.

Лидером по выдачам СберКарт стала Воронежская область. Жители региона оформили более 154 тыс. карт. В топ-3 также вошли Белгородская и Липецкая области.

Кредитная СберКарта – флагманский продукт Сбера. С 1 июля процентная ставка по новым оформленным СберКартам снижена на 2,4 процентных пункта до 25,4%. На онлайн-покупки в СберМегаМаркете и при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка — 9,8% годовых.

Ставка 25,4% распространяется как на покупки, так и на снятие наличных. Остальные условия по Кредитной СберКарте — бесплатное обслуживание и уведомления, 120 дней беспроцентного периода — остаются без изменений. Кроме того, до конца сентября продолжается акция по снятию наличных без комиссии в первые 30 дней после оформления карты.

Наталья Цыкал, заместитель председателя Центрально-Черноземного ПАО СберБанк:

«Мы всегда стремимся предложить клиентам максимально интересные условия по нашим продуктам. Кредитная СберКарта имеет беспрецедентно длинный беспроцентный период 120 дней, и новая сниженная процентная ставка поможет клиентам решить финансовые вопросы на еще более выгодных условиях».

Кредитная СберКарта признана самой выгодной кредитной картой в сегменте карт с длительным льготным периодом на российском рынке. По оценке Frank RG, Сбер предлагает лучшие условия по кредитной карте среди аналогичных продуктов, предоставляя клиентам 120 дней беспроцентного периода по принципу «месяц тратишь — три гасишь», при этом обслуживание карты и СМС-уведомления полностью бесплатны.