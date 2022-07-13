Экспедитор потерял часть груза по пути из Владивостока в Воронеж

В управление Роспотребнадзора обратился потребитель в связи с нарушением его прав экспедиционной компанией. Мужчина рассказал, что воспользовался услугами компании для перевоза груза из Владивостока в Воронеж. Но при получении посылки заказчик обнаружил, что треть ее потеряна в пути. Потребитель потребовал вернуть плату, которую ранее перевел безналично в полном объеме - 7650 рублей. Но компания отказалась добровольно компенсировать затраты на оплату некачественной услуги.

В управлении Роспотребнадзора сообщили, что ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, в случае утраты или недостачи груза или багажа возмещается перевозчиком в размере стоимости утраченного или недостающего груза или багажа. А стоимость груза или багажа определяется, исходя из его цены, указанной в счете продавца или предусмотренной договором.

Потребитель направил на электронную почту экспедиционной компании претензию с требованием возместить понесенный ущерб с приложением необходимых документов. После этого копания пообещала вернуть потребителю деньги на счет, но не сделала этого в 14-дневный срок, как положено по закону. Мужчина повторно отправил с претензию, но ответа не получил. Из-за этого он был вынужден обратиться в Управление Роспотребнадзора по Воронежской области с заявлением о защите его нарушенных прав в судебном порядке.

Управление Роспотребнадзора подготовило и направило мировому судье судебного участка № 360 Басманного района города Москвы исковое заявление в защиту нарушенных прав потребителя к ООО «ПЭК». По итогам рассмотрения дела требования потребителя были удовлетворены частично на общую сумму 3 314 рублей, в том числе, моральный вред – 1 000 рублей.