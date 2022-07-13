В селе Воронежской области к 1 августа достроят новую школу на 400 учеников

Так сейчас выглядит новая школа в селе Садовом. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В селе Садовое Аннинского района подходит к завершению строительство новой школы. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Новое учебное заведение, рассчитанное на 400 учеников, придет на смену сразу двум старым общеобразовательным школам №№ 1 и 2, построенным еще в 40-х годах XX века. К 1 августа планируют завершить все работы. Сейчас идет отделка внутри здания школы и благоустройство прилегающей территории.

В трехэтажном здании новой школы разместят учебные кабинеты, актовый и спортивный залы, столовую и мастерские. Все помещения учебного заведения оснастят современным отечественным оборудованием, которое не уступает по качеству зарубежным аналогам.

Возле здания школы планируют создать зону отдыха и физкультурно-спортивную зону со стадионом, на котором разместят беговые дорожки и площадки для подвижных игр.