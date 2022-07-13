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Происшествия13 июля 2022 12:21

В городе Лиски Воронежской области 17-летний парень сорвался с крыши общежития и погиб

Юноша умер в больнице
Олег КУЗНЕЦОВ
17-летнего парня успели довезти до больницы, но там он умер.

17-летнего парня успели довезти до больницы, но там он умер.

Фото: из архива «КП»

Около полудня в понедельник, 11 июля, трагедия случилась в Лисках на улице Краснознаменной. 17-летний парень, оказавшийся на крыше четырехэтажного здания общежития, сорвался вниз. После удара о землю юноша был еще жив. Его успели довезти до больницы, но там он умер.

Погибший парень был уроженцем Узбекистана. У него была комната в том самом общежитии, с крыши которого он упал и разбился.

- Сотрудники следственных органов проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего в городе Лиски, - дали краткий комментарии в региональном управлении Следственного комитета.