В городе Лиски Воронежской области 17-летний парень сорвался с крыши общежития и погиб

17-летнего парня успели довезти до больницы, но там он умер. Фото: из архива «КП»

Около полудня в понедельник, 11 июля, трагедия случилась в Лисках на улице Краснознаменной. 17-летний парень, оказавшийся на крыше четырехэтажного здания общежития, сорвался вниз. После удара о землю юноша был еще жив. Его успели довезти до больницы, но там он умер.

Погибший парень был уроженцем Узбекистана. У него была комната в том самом общежитии, с крыши которого он упал и разбился.

- Сотрудники следственных органов проводят мероприятия, направленные на установление обстоятельств гибели несовершеннолетнего в городе Лиски, - дали краткий комментарии в региональном управлении Следственного комитета.