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Общество13 июля 2022 12:13

В Воронежской области санитарные врачи изъяли 4 партии «молочки»

Продукция не соответствовала требованиям технического регламента
Ирина КАЗАНИНА

В первом полугодии этого года управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило 353 объекта, реализующих молока и молочных продуктов. В общей сложности исследовано 737 проб на соответствие требованиям безопасности.

При анализе на физико-химические показатели забраковали 11 проб, по микробиологии не соответствовала нормативам одна проба. На нарушителей наложили 11 штрафов на общую сумму 540 тыс. рублей.

Из оборота изъяли четыре партии молочной продукции (молока и сыра), не отвечающих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза. Вес забраковки составил 11 килограммов.