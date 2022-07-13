В Воронежской области санитарные врачи изъяли 4 партии «молочки»

В первом полугодии этого года управление Роспотребнадзора по Воронежской области проверило 353 объекта, реализующих молока и молочных продуктов. В общей сложности исследовано 737 проб на соответствие требованиям безопасности.

При анализе на физико-химические показатели забраковали 11 проб, по микробиологии не соответствовала нормативам одна проба. На нарушителей наложили 11 штрафов на общую сумму 540 тыс. рублей.

Из оборота изъяли четыре партии молочной продукции (молока и сыра), не отвечающих требованиям Технических регламентов Таможенного Союза. Вес забраковки составил 11 килограммов.