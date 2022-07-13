В Воронежской области назвали ТОП-5 самых выгодных вакансий начала июля

На зарплату более 60 тысяч рублей в Воронежской области можно достойно жить. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Аналитики сервиса SuperJob в среду, 13 июля, дали свою версию самых выгодных вакансий начала июля.

Самую большую зарплату предлагают начальнику отдела генплана в проектной организации. Ему готовы платить от 70 до 80 тысяч рублей в месяц. Требуются опыт работы от шести лет и профильное образование.

Второе место – у вакансии директора продуктового магазина с предложением зарплаты от 66 тысяч рублей в компанию «Магнит». От соискателя будут требовать опыт работы в сфере торговли не менее года. В его должностные обязанности будет входить организация эффективной работы торговой точки, обучение коллектива, проведение инвентаризации и учета товара. Кандидату также обещают корпоративное обучение и фирменную одежду.

На третьем – работа инженера-механика на производстве шампиньонов. Обещанная зарплата – от 65 тысяч рублей. Нужно будет ездить на работу в село Рогачевка Новоусманского района. Соискателю обещают соцпакет, полную занятость и зарплату два раза в месяц. В обязанности инженера-механика входит организация бесперебойной работы оборудования и приборов, заполнение документов и управление подчиненными.

Четвертое место у вакансии наладчика на ООО «НПК «ХИМСВЕТ» в селе Лебяжье Рамонского района с предлагаемой зарплатой от 60 до 75 тыс. рублей. На этой должности нужно будет обеспечивать выпуск продукции высокого качества, проводить инструктаж рабочим и контролировать выработку. Наладчику обещают компенсировать расходы на топливо.

Замыкает ТОП вакансия заведующего столовой в крупном кафе кулинарного дома «Тулинов» с зарплатой от 60 тысяч рублей. Важный бонус - бесплатное питание. Требования — опыт работы от трех лет и знание программ учета (iiko, R_keeper, 1С). Заведующий также должен контролировать точное исполнение технологических норм приготовления пищи.

Надо заметить, что вакансии программистов и более крупных руководителей по предложению зарплат находятся, так сказать, в другой лиге – в районе 100 – 200 тысяч рублей, а то и больше. Видимо, этот рейтинг составляли, чтобы дать представление о, так сказать, более доступных вариантах работы с солидным заработком.