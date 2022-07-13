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Общество13 июля 2022 12:36

Воронежский Росреестр будет работать во взаимодействии с уполномоченным по правам человека

Стороны договорились о сотрудничестве
Ирина КАЗАНИНА

Руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова и уполномоченный по правам человека в Воронежской области Сергей Канищев подписали Соглашение о взаимодействии. Это позволит совместно принимать меры по защите прав воронежцев в сфере земельно-имущественных отношений.

- Приоритетным направлением работы Росреестра всегда было повышение уровня качества предоставления услуг гражданам, чтобы люди могли оформлять сделки с недвижимостью просто, быстро и безопасно. Поэтому, эти инициативы, в первую очередь, и заложены в соглашении, – подчеркнула Елена Перегудова.

Стороны также договорились о проведении совместных мероприятий по оказанию правовой помощи населению и об обмене информацией, необходимой для оперативного решения проблем воронежцев.

- Совместный формат консультаций очень эффективен и позволяет в одном месте решить сразу несколько проблем, имеющих комплексное решение. При необходимости можно привлечь нужных специалистов, и граждане могут получить полноценный ответ на свой вопрос, – отметил Сергей Канищев.