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Общество13 июля 2022 11:40

В Воронеже за плакат против действий российской армии мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей

Такое решение приняли в Центральном районном суде
Юрий КОЗЛОВ

Полицейские поймали очередного очернителя действий российской армии на Украине. 33-летний воронежец вышел на улицу с плакатом, на котором был лозунг, осуждающий военную спецоперацию. Как и следовало ожидать, простоял он с ним недолго. До тех пор, пока попал в поле зрения стражей порядка.

На 33-летнего мужчину составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России. Его направили для рассмотрения в Центральный районный суд.

В суде любителя публичного протеста оштрафовали на 30 тысяч рублей – сумма для этой административной статьи стандартная. Надо заметить, что с момента начала специальной военной операции на Украине желающих проводить подобные акции поубавилось.