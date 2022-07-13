В Воронеже за плакат против действий российской армии мужчину оштрафовали на 30 тысяч рублей

Полицейские поймали очередного очернителя действий российской армии на Украине. 33-летний воронежец вышел на улицу с плакатом, на котором был лозунг, осуждающий военную спецоперацию. Как и следовало ожидать, простоял он с ним недолго. До тех пор, пока попал в поле зрения стражей порядка.

На 33-летнего мужчину составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил России. Его направили для рассмотрения в Центральный районный суд.

В суде любителя публичного протеста оштрафовали на 30 тысяч рублей – сумма для этой административной статьи стандартная. Надо заметить, что с момента начала специальной военной операции на Украине желающих проводить подобные акции поубавилось.