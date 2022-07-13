Коронавирус в Воронежской области на утро 13 июля: 102 человека заболели, 2 умерли

Расслабляться врачам рано - ковид еще не побежден до конца. Фото: Иван МАКЕЕВ

Ухудшилась суточная статистика по заболеваниям коронавирусом в Воронежской области. По данным на 12.00 среды, 13 июля, подхватили эту заразу еще 102 человека (на утро 12 июля их было 86). При этом 30 из них попали в больницы. Всего же заразившихся ковидом жителей Воронежской области со времени начала пандемии стало 390 810.

К сожалению, прошедшие сутки унесли еще две жизни людей, которых погубили осложнения ковида. Всего с начала пандемии опасная зараза унесла в могилу 8 346 наших земляков. До этого 11 и 12 июля сообщали, что за сутки никто не умер.

В то же время немало людей и выздоравливает – на этот раз 119 (на утро 12 июля избавившихся от ковида было чуть меньше – 113). Всего победивших болезнь людей стало уже 380 394.

На данный момент рост заболеваний ковидом не заставляет сотрудников Роспотребнадзора возвращать какие-либо ограничения в Воронежской области.