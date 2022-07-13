В Воронеже отменили ограничение на минимальную площадь застройки

В городском управлении главного архитектора полагают, что отмена минимального размера участка для строительства позволит быстрее расселить воронежцев из аварийного жилья. Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 13 июля, на заседании Воронежской городской Думы приняли решение об отмене ограничения минимального размера участка для строительства жилья до 3 тысяч квадратных метров. Нововведение вызвало опасения у жителей столицы Черноземья. Главных из них два. Первое – это якобы даст «зеленый свет» еще более хаотичной застройке центра Воронежа. Второе – люди полагают, что теперь можно будет строить многоэтажки прямо во дворах.

В мэрии попытались развеять эти опасения в пространном комментарии решения Думы специалистов управления главного архитектора Воронежа. Их аргументация сводится к тому, что минимальный размер участка для застройки отменили, чтобы перенести активность застройщиков из больших «полей» на территории, где уже есть дома. В частности, по мнению специалистов, такое решение позволит ускорить переселение воронежцев из аварийного жилья. В частности, можно будет начинать строительство, не ожидая сноса уже расселенных старых домов. Кроме того, проекты межевания делаются на существующую застройку, где есть и небольшие участки. Без их постановки на кадастровый учет люди не смогут подать заявку на программу по комфортной городской среде.

Отдельно в управлении главного архитектора заявили:

- Все ограничения и требования к обеспечению домов парковками, социальной инфраструктурой, озеленением и детскими игровыми площадками, а тем более к плотности и высотности застройки остаются в силе в полном объеме.