Житель Воронежа попался на даче взятки в 15 тысяч рублей оперативнику ФСБ

15 тысяч рублей 31-летний мужчина положил в машину. Фото: предоставлено УФСБ России по Воронежской области

В начале июля 2022 года сотрудник ФСБ в рамках проверки обнаружил иностранца, нелегально находящегося в России. За незаконного мигранта вступился его 31-летний знакомый, житель Воронежа. Мужчина пытался замять дело, предложив за это оперативнику вознаграждение – 15 тысяч рублей. Деньги он пытался передать в машине. Однако взяткодателя задержали с поличным сотрудники ФСБ и Следственного комитета.

- На допросе мужчина признал свою вину. В отношении него на основании материалов, предоставленных коллегами из ФСБ, возбудили уголовное дело. Приятель незаконного мигранта будет отвечать по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Деньги, переданные в качестве взятки, изъяты, - сообщили в региональном управлении Следственного комитета.