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Общество13 июля 2022 9:32

В Воронежской области продлили желтый уровень опасности погоды из-за мощного ветра

В отдельных районах ожидаются порывы до 17 м/c
Олег КУЗНЕЦОВ
- Ветер, ветер, ты могуч!

- Ветер, ветер, ты могуч!

Фото: Евгения ГУСЕВА

Синоптики объявили о продлении желтого уровня погодной опасности в Воронежской области. До конца среды, 13 июля до 6.00 четверга, 14 июля, в отдельных районах возможны грозы и усиление ветра до 15-20 м/c. Ранее предупреждение о неблагоприятных погодных условиях уже продляли.

Напомним, непогода сильно бушевала в Воронеже 10 и 11 июля. За эти два дня сильный ветер повалил 77 деревьев и больших веток, некоторые из них повредили проезжавшие или стоявшие рядом машины. Так что парковаться сейчас пока лучше на открытой местности. Если не хотите потом раскошеливаться на ремонт своего автомобиля.