В Воронежской области продлили запрет на посещение Хоперского заповедника из-за пожарной опасности

Катание на лодке по территории заповедника не запрещено. Фото со страницы Хоперского заповедника ВКонтакте. Фото: другой источник.

В Хоперском заповеднике объявили о продлении запрета на экскурсии, да и просто хождения по тропам этого замечательного уголка природы. Его ввели еще 8 июля из-за высокой опасности возникновения пожара, ставшей следствием установившейся сухой и жаркой погоды. А теперь продлили, так как прохладнее не стало. Да и приличных дождей не прошло. Когда снимут запрет, пока неясно.

В то же время в Хоперском заповеднике продолжает работать в обычном режиме музей. Также можно взять на прокат весельную лодку на озере Большое Голое и на понтонной переправе.

Напомним, недавно подорожала плата за вход в Воронежский биосферный заповедник имени Пескова (до 155 рублей) и в Хоперский заповедник (до 200).