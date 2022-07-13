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Общество13 июля 2022 9:18

В Воронежской области продлили запрет на посещение Хоперского заповедника из-за пожарной опасности

Можно только сходить в музей и покататься на лодке
Юрий КОЗЛОВ
Катание на лодке по территории заповедника не запрещено. Фото со страницы Хоперского заповедника ВКонтакте.

Катание на лодке по территории заповедника не запрещено. Фото со страницы Хоперского заповедника ВКонтакте.

Фото: другой источник.

В Хоперском заповеднике объявили о продлении запрета на экскурсии, да и просто хождения по тропам этого замечательного уголка природы. Его ввели еще 8 июля из-за высокой опасности возникновения пожара, ставшей следствием установившейся сухой и жаркой погоды. А теперь продлили, так как прохладнее не стало. Да и приличных дождей не прошло. Когда снимут запрет, пока неясно.

В то же время в Хоперском заповеднике продолжает работать в обычном режиме музей. Также можно взять на прокат весельную лодку на озере Большое Голое и на понтонной переправе.

Напомним, недавно подорожала плата за вход в Воронежский биосферный заповедник имени Пескова (до 155 рублей) и в Хоперский заповедник (до 200).