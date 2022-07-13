В Воронежской области водитель «Лады» вылетел на «встречку» и сбил насмерть юношу на мопеде

Все, что осталось от мопеда. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 12 июля, в 22.10 в Острогожском районе на первом километре дороги Острогожск – село Кривая Поляна – хутор Паленин случилась авария. 19-летний местный житель, руливший «Ладой-Приора», потерял контроль над машиной и вылетел на встречную полосу. Там автомобиль сбил мопед «Альфа», а потом по инерции врезался в «Ладу-Гранту».

У "Лады" поврежден капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

19-летний водитель мопеда погиб, его 16-летний пассажир попал в больницу. 21-летний мужчина, руливший «Ладой-Грантой», серьезных травм в ДТП не получил.

Полицейские выясняют, почему водитель «Лады-Приора» допустил выезд машины на встречную полосу.

- Всего 12 июля в Воронежской области случилось 111 ДТП, из них 78 – в Воронеже, 22 – на дорогах в районах, 11 - на федеральных трассах. В шести авариях два человека погибли, шесть получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД.