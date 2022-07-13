В Воронеже глава азербайджанской диаспоры открыл стрельбу у Алексеевского рынка

Выстрел из травматического пистолета на Алексеевском рынке - видимо, очередной эпизод борьбы азербайджанских кланов Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В понедельник, 11 июля, на Алексеевском рынке на улице Дубровина, 5А произошло ЧП. Остановившийся водитель открыл стрельбу в направлении подскочивших к нему с явно недружественными намерениями людей. Впоследствии стало известно, что выстрел был один. Стрелял из травматического пистолета глава азербайджанской общины, представленной в Национальной палате при губернаторе Воронежской области, Мехти Мехтиев. По предварительным данным, никто при этом серьезно не пострадал.

В полиции по поводу инцидента проводят процессуальную проверку. По ее результатам решат, нужно ли возбуждать по этому поводу уголовное дело или нет.

По данным источника, знакомого с ситуацией, этот случай – эпизод непрекращающейся борьбы за лидерство нескольких кланов воронежской азербайджанской диаспоры. Видимо, нападавшим не по душе тот факт, что именно Мехтиев является на данный момент более близким к власти. Очевидно, что есть немало желающих занять его место. Причем Мехтиева характеризуют как человека, не любящего ввязываться в конфликты. Стало быть, он вряд ли применил бы оружие без серьезного повода.

Видимо, неслучайно и место «разборки». Алексеевский рынок не так давно проверяли сотрудники Роспотребнадзора и обнаружили массу нарушений санитарного законодательства. Кроме того, по данным источника «КП», там обнаруживали экстремистскую литературу.