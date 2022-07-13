В Воронеже умер водитель маршрутки, протараненной «Фольксвагеном»

"Фольксваген" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

40-летний водитель маршрутного «ПАЗа», попавший в страшное ДТП на улице 9 Января, умер в больнице. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

Также в полиции рассказали подробности аварии. Причем информация прямо противоположна изначальным сведениям. Случилось ДТП, по уточненным данным, во вторник, 12 июля, в 22.50 у дома № 49 на улице 9 Января. По данным ГИБДД, 40-летний воронежец, руливший «ПАЗом», направлялся в сторону Донбасской. И на перекрестке 9 Января с улицей Революции 1905 года поехал на красный свет. В результате маршрутка врезалась в «Фольксваген Тигуан», которым управлял 30-летний воронежец. Иномарка ехала в направлении Куколкина.

После столкновения «ПАЗ» по инерции вылетел на тротуар, сбил дорожный знак «Остановка запрещена», терминал приема платежей, врезался В торговый павильон «Робин Сдобин» со стоящей рядом холодильной камерой и в припаркованный автомобиль «Рено Логан». В «Рено» в это время водителя не было.

Территорию возле киоска вскоре после ДТП оградили лентой. Фото: Кирилл Мишин

Пространство возле киоска после ДТП было усеяно обломками. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Рено" смят багажник и разбито стекло. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В аварии не только получил смертельные травмы водитель «ПАЗа», но и была ранена 35-летняя жительница Воронежа, ехавшая в автобусе. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства аварии.