В центре Воронежа разрушили угол стены Дома губернатора при перекладке плитки

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте. Фото: другой источник.

На ответственных лиц организации-подрядчика, проводящего перекладку плитки на Доме губернатора, располагающегося на проспекте Революции, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия (ОКН).

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте. Фото: другой источник.

При выезде на место проведения работ для проверки жалоб воронежцев сотрудники управления убедились, что часть облицовки угла дома серьезно повреждена. По итогам проверки они направили предостережения в адрес заказчика работ и подрядчика о недопустимости подобных нарушений. А в полицию - материалы для возбуждения не только административного, но и уголовного дел. Конкретные статьи, по которым придется отвечать нерадивым работникам, окончательно определят после проведения экспертизы, в ходе которой определят сумму нанесенного ущерба.