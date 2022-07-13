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Общество13 июля 2022 6:18

В центре Воронежа разрушили угол стены Дома губернатора при перекладке плитки

За это могут возбудить уголовное дело
Юрий КОЗЛОВ
со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

Фото: другой источник.

На ответственных лиц организации-подрядчика, проводящего перекладку плитки на Доме губернатора, располагающегося на проспекте Революции, могут возбудить уголовное дело. Об этом сообщили в региональном управлении охраны объектов культурного наследия (ОКН).

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

Фото: другой источник.

При выезде на место проведения работ для проверки жалоб воронежцев сотрудники управления убедились, что часть облицовки угла дома серьезно повреждена. По итогам проверки они направили предостережения в адрес заказчика работ и подрядчика о недопустимости подобных нарушений. А в полицию - материалы для возбуждения не только административного, но и уголовного дел. Конкретные статьи, по которым придется отвечать нерадивым работникам, окончательно определят после проведения экспертизы, в ходе которой определят сумму нанесенного ущерба.

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

со страницы управления охраны ОКН правительства Воронежской области ВКонтакте.

Фото: другой источник.