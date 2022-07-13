В Воронеже «Фольксваген» протаранил маршрутный «ПАЗ»

Телеграм-канал "Воронеж № 1". Фото: другой источник.

Во вторник, 12 июля, в 22.54 на улице 9 Января у дома № 54 случилась авария. 31-летний водитель кроссовера «Фольксваген-Тигуан» врезался в маршрутный «ПАЗ».

Судя по времени аварии, автобус, скорее всего, ехал без пассажиров. Это помогло избежать большой трагедии. Дело в том, что после столкновения «ПАЗ» врезался в киоск фаст-фуда «Робин Сдобин». Автобус задел холодильник и сбил вывеску, продавец остался цел и невредим. А вот водитель маршрутки попал в больницу. Инспекторы ГИБДД выясняют, почему мужчина, руливший «Фольксвагеном», понесся таранить автобус.

Напомним, 12 июля около 16 часов в Рамонском районе на трассе «Дон» на выезде из Воронежа в направлении Москвы «ГАЗель» врезалась в «Форд-Транзит». На трассу разлилось топливо, образовалась многокилометровая пробка. Водителя «ГАЗели», жителя Воронежской области, отвезли в больницу.