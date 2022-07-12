Воронежцы сняли на видео «водопад» в подъезде многоэтажки

Ремонт в подъезде уже начался Фото: "Настоящий Воронеж".

Жители дома №42 на улице Летчика Колесниченко столкнулись с настоящим потопом в подъезде. «Водопад» стекал с крыши по стенам и ступеням. Видеозапись в городском паблике «Настоящий Воронеж» опубликовал местный житель Константин Волков во вторник, 12 июля.

По словам автора ролика, коммунальщики на проблему не реагируют. Однако на возмущение жителей в управляющей компании «Трест», которая обслуживает дом с 1 июля 2022 года, все же ответили.

По данным управляющей компании, мастер на месте уже провел обследование. Причины потопа в ливневой канализации.

- В доме до 01.07.2022 была проложена альтернативная ливневая канализация. Однако старая демонтирована не была и не справилась с потоком воды. Специалисты приступают к ремонту, - рассказали в компании.

Там отметили, что необходимо вскрывать стены, поэтому работы затянутся до 25 июля. При этом вероятность повторного залития в УК исключили.

Напомним, в Воронежской области с воскресенья, 10 июля, идут дожди. При этом в ночь на 12 июля выпала треть месячной нормы осадков. Синоптики прогнозируют, что непогода продержится в регионе минимум до утра четверга, 14 июля.