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Происшествия12 июля 2022 15:34

Воронежский ветеринар проведет 3,5 года в колонии за взятку в 114 тыс. рублей

Суд также оштрафовал мужчину на 571 тыс. рублей
Мария Щербакова
Мужчина получил деньги от предпринимателя

Мужчина получил деньги от предпринимателя

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заведующего ветеринарным участком Грибановской районной станции по борьбе с болезнями животных приговорили к 3,5 годам колонии общего режима за взятку. Кроме ого, он заплатит штраф – 571 тыс. рублей (пятикратный размер суммы взятки). Об этом сообщили в региональной прокуратуре во вторник, 12 июля.

Суд установил, что с марта по декабрь 2020 года 55-летний мужчина получил от предпринимателя 114 тыс. рублей. За это он оформлял ветеринарные документы без осмотра продукции животного происхождения, транспорта на котором ее перевозили и ветеринарного контроля за погрузкой. Деньги мужчина получил несколькими банковскими переводами.

Суд также обязал ветеринара заплатить в доход государства 114 тыс. рублей. На два года его лишили возможности работать в сфере ветнадзора. Отметим, приговор пока в законную силу не вступил – он может быть обжалован в течение 10 дней.